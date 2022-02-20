Зверніть увагу, хто критикує промову Зеленського у Мюнхені

Відповідальним політиком може бути лише той, хто вміє дивитися і діяти вище і далі особистих переваг і обмежень

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Если Украина приобретет субъектность в полной мере (а приобретет) тяжелее всего придется всем тем, кто сегодня недоволен и пытается критиковать речь Зеленского в Мюнхене.

Я внимательно ознакомился с попыткой взлета этой интеллектуальной нищеты.

Таке – что-то вроде бройлеров, пытающимся подражать орлу.

Очень хорошо знакомая порода людей – комсомольцы, только развернутые задницами на Запад.

Вся логика, которую они пытаются сейчас использовать сводится к трем простым посылам:

мы должны быть вечно благодарны Западу вне зависимости от того, настолько он тупит и сдает наши интересы в пользу РФ,

мы должны строить линию своего поведения всегда так, чтобы не дай Бог, не задеть Великий Святой Запад ни намеком, ни косым взглядом – не то декларациями, требованиями и действиями,

мы должны делать только то, что посоветует нам Великий и Святой Запад.

В общем, на лицо – проекция собственной картины мира на государственную политику Украины.

Напомню – именно по этому набору правил мы потеряли Крым и получили тысячелетнюю норму национального унижения – не сопротивляясь по просьбе Запада.

Вот почему эти люди, с их умными англицизмами в речи, должны быть навсегда отстранены от процесса принятия государственных решений в Украине.

Потому, что ответственным политиком может быть только тот человек, кто умеет смотреть и действовать выше и дальше личных предпочтений и ограничений.

Украина выше проекций, тем более проекций людей, сдавших свою личную субъектность за фотографии с ивентов в западных посольствах.

И пытающихся сделать тоже самое со всей страной – просто потому, что иначе, чем с оглядкой на обком жить они не умеют и не хотят.

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Джерело: блог Олексія Арестовича

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