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    Думки вголос

    Путін, як і Гітлер, сильно захопився езотерикою?

    Навіщо, здавалося б, виносити вінок із Піскарівського цвинтаря після того, як його поклав Путін - Путін, як і Гітлер, сильно захопився езотерикою?
    Навіщо, здавалося б, виносити вінок із Піскарівського цвинтаря після того, як його поклав Путін

    Не здивуюся, що коли будуть відкриті архіви, ми дізнаємося, що єдиним приводом для вторгнення було число 22.02.2022

    Мовою оригіналу

    Гитлер, как известно, на эзотерике, метафизике и прочей мистике головой уехал довольно сильно. У него были свои астрологи, факельные шествия, знаки, кабала – вот это все.

    Путин, говорят, на этой теме тоже подвинулся рассудком знатно. Зачем, казалось бы, уносить венок с Пискаревского кладбища после того, как его возложил Путин? С рациональной точки зрения здесь нет вообще никакой логики. Ну, нельзя же уже отравить – человек его подержал в руках, положил, ушел, больше к нему не притронется, всё. С точки зрения безопасности выполненное действие опасным уже не является.

    Но с точки зрения эзотерики логика есть. Человек подержал предмет в руках. Значит – через этот предмет на него можно наложить сглаз.

    И я охотно верю в эту версию.

    Русские сейчас, по-моему, активно ищут казус белли. Ну, черт его знает. По-моему, он Х**** не нужен.

    Не удивлюсь, если Путин уехал головой в эзотерику настолько, что, когда будут открыты архивы, мы узнаем, что единственным поводом для вторжения было число 22.02.2022

    Ну, 08.08.08 же было удачным?

    А тут вообще палиндром.

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Адольф Гітлер
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    Путін, як і Гітлер, сильно захопився езотерикою?