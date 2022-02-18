Гіркін всіх здав: Росія заздалегідь готувала загострення на Донбасі
Гіркін ще тиждень тому розповідав, що на Донбас активно заганяють російських найманців
Росіяни вже давно активно планували організувати загострення на Донбасі
Мовою оригіналу
Важно понимать – нынешнее обострение на Донбассе Россия готовила заранее.
Как обычно, всех сдал Гиркин, который еще неделю назад рассказывал, что на Донбасс активно загоняют российских наемников из ЧВК.
Тогда никакого обострения ещё не было. Но россияне уже активно его планировали.
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Джерело: блог Дениса Казанського
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