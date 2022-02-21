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    Думки вголос

    Як «гостинні» жителі Ростовської області радіють біженцям з Донбасу

    Часто кажуть, що в Україні погано ставляться до переселенців із Донбасу, але... - Як «гостинні» жителі Ростовської області радіють біженцям з Донбасу
    Часто кажуть, що в Україні погано ставляться до переселенців із Донбасу, але...

    Ні кияни, ні львів'яни ніколи не писали про переселенців із такою одностайною ненавистю

    Мовою оригіналу

    Гостеприимные жители Ростовской области радуются прибытию «беженцев» из Донбасса. Почитал их паблики – там жесть, конечно.

    Увага! Присутня ненормативна лексика

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    Як «гостинні» жителі Ростовської області радіють біженцям з Донбасу
    Як «гостинні» жителі Ростовської області радіють біженцям з Донбасу

    Часто говорят, что в Украине плохо относятся к переселенцам из Донбасса. Но поверьте, такой вакханалии я никогда не видел за 8 восемь лет войны ни в одной украинской группе.

    Ни киевляне, ни львовяне, ни жители других регионов Украины никогда не писали о переселенцах с такой единодушной ненавистью.

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    Джерело: блог Дениса Казанського

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    Теги: Росія Донбас Луганщина Донеччина ОРДЛО біженці
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    Як «гостинні» жителі Ростовської області радіють біженцям з Донбасу