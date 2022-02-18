Жителі ОРДЛО отримали від Кремля вкрай поганий сигнал

Москва невпевнена у своїх силах щодо України?

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Голосование в Госдуме за обращение к Путину, чтоб тот признал «ДНР»-«ЛНР» – шаг, в первую очередь, демонстративный и политический, потому что абсолютно не практичный.

Путину просто не нужно обращение Думы, чтоб признать нечто государством. Он делает это просто своим президентским указом.

Поэтому, если из этого делается шоу на главной политической сцене России, то оно рассчитано на конкретных зрителей. В данном случае, – тех же, которые наблюдают за скоплением российских войск на границе, перипетии с ультиматумами НАТО и США, кибератаки и другие источники напряженности, которую Путин официально поручил поддерживать своим дипломатам, на коллегии МИД РФ.

Зрители эти: Киев, Запад и внутренняя аудитория.

Подпишет ли Путин соответствующий указ о признании «республик»? Если – да, то это будет означать выход России из Минских соглашений и их смерть «не приходя в сознание»

Россия в этом случае теряет инструмент, с помощью которого она надеялась руководить Украиной после «впихивания» в наше политическое тело ОРДЛО с так называемым «особым статусом». Это фактически сведет на нет политику России относительно Украины за последние восемь лет и снимет с Киева дамоклов меч «минских соглашений».

Именно поэтому я всегда считал возможность признания Путиным «ЛДНР» очень низкой. Но, поразмыслив, и наложив эту ситуацию на последние события, резкий поворот российской тактики ослабления Украины не кажется таким уж невозможным. Он может стать реальным в случае если Путин потеряет надежду заставить Украину выполнить Минск на его условиях.

Есть ли предпосылки к такому отчаянию? Скопление и активность российских военных на украинских границах; ультиматумы Западу и его запугивание, с целью обменять большую войну в Европе на маленький диалог Киева с Донецком и Луганском; кибератаки; операции по внутренней дестабилизации в Украине; даже заговоры по смене власти в Киеве – все это было направлено на принуждение Украины к выполнению Минска. И все это не сработало!

А Минские соглашения выгодны России когда они выполняются. Если же они не выполняются, – то они вредят ей

Поэтому, Путин, теоретически, может перестать биться в закрытую дверь и попытаться влезть через окно. То есть, выйдя из Минска, обязательств по которому он и так за собой не признавал, и «признав» вместо них «ДНР»-«ЛНР». Что тогда?

Тогда, чтоб все-таки сохранить конфликт в качестве инструмента ослабления Украины, «независимые» «государства» начнут военную кампанию по «освобождению» их «конституционной» территории, то есть, подконтрольных правительству территорий Донбасса. Начнут ее, естественно, при участии, под руководством, на деньги и оружием РФ. Это может выглядеть и как месть Западу, за то, что отказался «услышать Россию», и как ослабление Украины и нынешней властной команды.

Но! Такой вариант не гарантирует России успешного финала. Плюс, он повлечет за собой санкции за выход из «Минского мирного процесса».

Поэтому я не верю, что Путин подпишет указ о признании «республик». По крайней мере, не в ближайшей перспективе.

Скорее, его сейчас демонстративно кладут на стол, чтоб запугать Киев и Запад и заставить последнего надавить на Зеленского с целью выполнения Минска

Буквально на днях хозяин Кремля на пресс-конференции с Шольцем просил Германию, Францию и США «повлиять на нынешнюю украинскую власть». А значит он все еще надеется на Минск…

Но сам факт того, что Москва начала повышать ставки в дипломатической игре говорит о том, что она уже не уверена в эффективности военного давления на Украину. То есть, военный запал, понемногу угасает: если и война, то чужими руками и локально на Донбассе.

Поэтому, сегодняшнее решение Думы – это скорее политический демарш, чем изменение политики РФ относительно Донбасса.

Но, кстати, для жителей ОРДЛО это очень плохой сигнал. Они то хотят жить в нормальном государстве. И им долго обещали, что этим государством будет «великая Россия». А тут – на тебе – закрепление бандитской резервации на юридическом уровне. Облом!...

Джерело: блог Сергія Гармаша

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