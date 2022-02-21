Мюнхенська конференція: виступ Зеленського має очевидні недоліки

Для чого було казати, що росіяни ніколи не підуть проти українців?

Мовою оригіналу

У меня в ленте все восхищены выступлением Зеленского, а мне оно не зашло, и вот почему.

1. Опять Зеленский повторил нарратив про панику с публикацией дат вторжения, намекая на Белый дом.

Мне не понятно, он не понимает, или делает вид что не понимает, что таким образом США расшевелило спящую Европу и там наконец-то во всю стали говорить про Украину. Риторика европейских политиков поменялась. Теперь в Украину пошло оружие и кредиты, до этого была только глубокая обеспокоенность, и ничего больше. Так зачем повторять этот нарратив уже не первый раз? Што бы што? Что-бы инвесторы не убегали?

Так чем больше мы получим оружия, и чем лучше будет вооружена наша армия, тем спокойнее будет тем же инвесторам. Потому что сильная и хорошо вооруженная армия, это гарантия того что шансы войны будут минимальные.

2. Про ядерное оружие. Это вообще пустой треп. С тем отношением которое в нашей стране к науке, мы скоро даже свои чайники не сможем разрабатывать. Финансирование науки ноль целых, хрен десятых.

3. Вот тут совсем тонко. Зеленский сказал что российский народ не пойдет против украинского. Я вообще не понял это он для кого сказал? Если для украинцев, так пусть посмотрит рейтинги отношения украинцев к россиянам. Там вообще без вариантов. Если для россиян, так я вообще не понимаю, ты президент какой страны, Украины или России?

Опять эта голубиная риторика особенно по п.3 мне вообще не зашла.

Другие месседжи норм. Это пока он читал по бумажке. А вот когда начал отвечать на вопросы после выступления, там вообще поплыл, опять отсебятина и поток сознания. Уровень владения тематикой просто ужасный, нет четких месседжей, все в тумане, все плывет.

Простите что не в общем тренде радости от выступления.

Читайте також:

Джерело: блог Євген Істребіна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.