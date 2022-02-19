Ми мусимо бути пильними аж до моменту краху Росії

Наступ буде, адже Російська імперія не може існувати без України

16 лютого, яке наші західні союзники називали днем імовірного вторгнення Росії, нова фаза агресії не розпочалася. Дехто навіть зітхнув з полегшенням – мовляв, пронесло. Я не знаю, чи наступу в цей день вдалося уникнути завдяки геополітичному таланту Байдена і твердій позиції Заходу; невідомо, чи справді в Кремлі планували почати велику війну саме в цей день.

Зрештою, це не має аж такого принципового значення, бо насправді нас аж ніяк не пронесло – наступ буде

Так, ви правильно прочитали – наступ буде. 21 лютого, 17 березня чи 24 липня – ці дати я вибрав навмання. Бо нам усім потрібно усвідомити, що Росія готова напасти на нас будь-якого дня, кожного дня, щохвилини. Поки в Кремлі панує доктрина російського імперіаліазму й відбудови СРСР – ми будемо жити під постійною загрозою! І зауважте: не до кінця перебування Путіна у владі, бо прізвище президента не є вирішальним, а саме до кінця панування ідеї російського імперіалізму. Влада може змінитися, але навіть опозиціонери там заражені вірусом імперськості – і теж прагнуть задушити Україну в «братських» обіймах.

Моя теза проста: Росія – це ворог України, і війна триває на всіх фронтах щодня. Так, є більш чи менш інтенсивні фази цієї війни, є показники концентрування військ біля кордонів, але насправді війна – це не лише танки і зброя. Точніше, зброя буває різною, і під час війни проти нас Росія використовує весь арсенал своїх інструментів впливу. Від газового тиску, пропаганди, дискредитації в світі – до армії на Донбасі, від дестабілізації внутрішньої ситуації і підкупу українських політиків – до можливості застосувати проти України ядерну зброю.

Якщо широкого наступу не відбулося, то це не означає, що плани підкорити Україну скасовано

Просто в цей день порахували, що вигідніше скористатися іншими засобами, а війська можна буде застосувати пізніше. Кремль вичікує слушного моменту, щоб завдати якомога болючішого удару: це може бути внутрішня криза чи політичний розкол в Україні, тимчасове послаблення монолітності Заходу, економічна криза, стихійне лихо, та будь-що – звір застиг перед стрибком.

Тому нам треба навчитися жити з відчуттям, що наступ буде. Інформаційний наступ, кібер-атака, провокації, терористичні акти, спроби змінити уряд на проросійський, зрештою, масований військовий наступ і бомбардування Києва – все це може початися кожної миті, адже зброя в агресора напоготові.

Російська імперія не може існувати без України – і ми мусимо бути пильними аж до моменту краху Росії

Тому треба готуватися й нарощувати м’язи. Це не означає, що вільні гроші мають спрямовуватися виключно на армію. Бо Україна не може собі дозволити щорічно віддавати такий колосальний відсоток ВВП тільки на оборону – нам потрібні нові лікарні, дороги, адекватні зарплати працівникам бюджетної сфери. Україна мусить вкладати гроші в оборону, а не тільки в Міністерство оборони; а наша оборона – це добра якісна освіта, це наукові розробки, бо варто не купувати, а самим виготовляти зброю, це реформа держуправління і успіхи в боротьбі з корупцією. Саме це робить нас сильними і є довгостроковою інвестицією у власну безпеку.

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Джерело: День

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