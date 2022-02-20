Що відбувалось в окупованому Луганську 19 лютого. Свідчення очевидця

Серед знайомих ніхто не виїхав і не планує, він примусовго призову чоловіки намагаються сховатися

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В 00:19 в Малой Вергунке по ул. Беломорской прогремел мощный взрыв. Зарево полыхало несколько часов, стоял гул, дребезжали стекла. Факел был до неба, видимый всему городу.

Почти сразу отключили электричество.

Від пожежі над окупованим українським містом стояла заграва

Утром, когда дали свет, стало ясно, что это подрыв газопровода. Полтора года назад в этом же месте уже был терракт, и ночное время, и место подрыва совпали. Официальная версия – диверсия украинских спецслужб.

С утра очередей на заправках, у аптек или банкоматов не было, как было накануне вечером. Жизнь в совершенно штатном режиме. Отменили все развлекательные мероприятия, цирковая труппа выехала в Россию, со вторника обещали начать возврат денег за билеты.

Весь день по местному каналу крутили новости об эвакуации, поочерёдно показывая призыв Пасечника эвакуироваться и его обращение к мужчинам прибыть для экстренной мобилизации. Между роликами показывали первых прибывших в Таганрог, которые умилялись уюту крошечной комнаты с отдельными койками.

Самая сенсационная новость – в Россию отправился поезд с беженцами. Но информации о посадке, о времени отправления или списках не было. Сразу же в сетях появилось множество вопросов о том, что на видео поезд был пустым и следовал в депо. Нигде не было видео посадки в поезд. Все задавались вопросом, почему информацию про поезд не пустили раньше, если он реально отбывал...

Эвакуироваться в РФ могут только женщины, дети и мужчины от 55 лет. Возраст мужчин от 18 до 55 считается призывным.

На фоне новостей об эвакуации проскакивала информация о вакансиях трудоустройства в РФ и доставке грузов любой сложности.

Мешканців окупованого Донбасу активно кличуть на роботу до Росії

В течение дня приходила информация о том, что можно эвакуироваться от школы, но дата и место эвакуации неизвестны. Также классные руководителя предлагали забрать документы детей, если кто-то планирует выезд. Также экстренно формировали списки тех, кто уже уехал для отчета. Занятия с понедельника отменили до особого распоряжения.

Несмотря на официальный призыв эвакуироваться, педагогам предложили с понедельника писать заявления на отпуск и уезжать в свой отпуск.

Среди знакомых никто не выехал и не планирует этого, но в течение дня шла информация о 14,6 тыс. выехавших в РФ и 3 тыс. мужчин, добровольно обратившихся в военкоматы. По отзывам знакомых, от принудительного призыва все пытаются скрыться.

В течение всего дня было тихо. Около 18:00 начали отчетливо слышаться звуки выстрелов. В отличие от вечера пятницы никакого ажиотажа в социальных уже сетях нет.

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