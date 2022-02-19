Визнання «Л/ДНР». Як «республіки» зустріли «радісну» звістку з Москви

Дорога ложка до обіду: тема входження у Росію давно вигоріла, стала прісною та нецікавою

Мовою оригіналу

О событиях уходящей недели на оккупированной Луганщине коротко и не скажешь. 14 февраля вся «республика» сообща отметила день освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков. В этот же день все местные СМИ сообщили о предотвращении крупного теракта, который планировался «украинскими диверсантами» путем закладывания самодельного взрывного устройства в мусорный бак. Все должно было сработать во время торжественного митинга, посвященного освобождению Луганска. Одновременно с этим социальные сети пестрили местными поздравительными открытками-сердечками – «Ленинтинками» и «Сталинтинками». И несмотря на абсурдность этого именно здесь все органично.

Дальше местное население должна была взбодрить новость о признании «республик» Россией – голосование в российской Думе, где всего-то 16 человек выступили против, а 351 проголосовали «за». Но сообщение почему-то не вызвало никакого резонанса в «республиканских» массах. Восприняли ее настолько спокойно, будто речь шла о чем-то очень далеком и мало нас касающемся. Никто не говорил об этом на улице и в транспорте, об этом молчали мамочки у парках и продавцы на рынке.

И именно это молчание стало самым большим резонансом.

Никто не уделил этой новости должного внимания, хотя именно этого события ждали все последние восемь лет. И здесь приходит в голову крылатое выражение о ложке, которая дорога именно к обеду. Кто хотел, давно уехал в Россию, остальные ведут себя по силам и вохможностям: кто-то оформил российские документы, кто-то присматривается и ждет, кто-то не планирует ничего, пока вопрос не встанет ребром. Но это та часть «республики», кто дееспособен и имеет планы на дальнейшую жизнь здесь. Очень много вокруг тех, кто не готов даже после официального пришествия сюда России, менять паспорта, заново оформлять документы на недвижимость. Очень сложный вопрос – быть разделенным гражданством с собственными детьми, которые выехали на территорию Украины, а ты остался охранять здесь их имущество, но в какой-то момент понял, что не меняя места проживания ты автоматически поменял гражданство, не успев выйти из поезда, который набирал ход. Именно это чувство испытываешь почти физически – все решили за тебя и без тебя. Судьба твоей семьи оказалась в руках 351 депутата, которые подняли руки где-то между утренним кофе и обедом в думской столовой, знать не зная, кто ты, как ты живешь и чего хочешь.

Настроения в массах самые разные. Обстрелы в четверг разжигают ненависть к Украине. Социальные сети пестрят фотографиями контуженных и разрушенного детского сада в Станице. Конечно, на фоне обстрелов ближе окажется Россия, которая готова «защитить», признав нас официально. Но и это не вызывает былого оживления. Тема давно выгорела, стала пресной. Откровением восьми лет для многих стало то, что их голос не имеет никакого значения, как не имеет значения и их жизнь. И будем мы против или за, это не сыграет уже никакой роли.

Моя тетка – одинокая пенсионерка. Обычный человек, таких тысячи. Получает одну местную пенсию, так уж вышло. На украинскую не хватило здоровья и сил. Так вот ее пенсии ей не хватает на месяц. Она живет настолько впритык, что никакой российский паспорт и поездка в Россию не ложатся в ее скромный бюджет. Лично ей новое гражданство не даст вообще ничего. И никакое обещание лучшей жизни не покажется ей убедительным на фоне нищеты последних восьми лет. Самый большой страх для нее, что в связи с обострением военной ситуации могут снова перестать платить пенсии, а на социальные столовые с ожиданием на ногах по полдня миски супа у нее уже нет сил. И таких примеров вокруг через дом.

Никто из моих соседей не стал жить лучше за эти годы. Никто не исполнен оптимизма о счастливых переменах. Есть очень тонкая прослойка богатых людей, кто имеет на руках тот запас денег, чтобы уехать сразу же и так же легко обосноваться хоть в России, хоть в Украине. У большинства из них есть недвижимость за пределами «республики», но жить здесь выгодно из-за высокого дохода. Это тоже своего рода маркер этой войны. Для таких не важно, чем будет «республика», потому что именно за эти восемь лет они сколотили свой капитал и могут уехать.

Достаточно посмотреть на Луганск, какой он. Просто пройти по нему. Он стал похож на плохую съёмную квартиру, где каждый живет временно, не стремясь сделать ее чище или лучше, уютнее или красивее. Город похож на временное место проживания, которое показательно чинят, но латки на дорогах держатся половину зимы, трубы и крыши текут, нет воды и тепла в квартирах, но вода ручьями бежит по улицам. Город выглядит скверно. И можно бить себя в грудь, уверяя о своей любви к Луганску и «республике», но по факту все происходящее очень напоминает стремление взять по максимуму от своего положения и возможностей.

Яркая картинка ноября – закрытая защита кандидатской по педагогике брата местного мера Пилавова. МГБ на входе не пускало случайных зевак под предлогом «ковида». Нужен был паспорт, прописка, маска, наличие себя в списках… Допущены были только свои. Конечно, единогласное «за». Это тоже о том, что время и обстоятельства гибкие и чаще всего их используют те, кто не планирует жить здесь всегда.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.