Вісім років тому Україна виграла свою надважливу битву за незалежність і свободу

Ми перемогли в 2014 році, переможемо і зараз!

Жорстока боротьба за нашу свободу і незалежність продовжується і зараз

Сьогодні День Героїв Небесної Cотні. Ми цього не могли усвідомлювати тоді, але вісім років тому на Майдані Україна виграла свою надважливу битву за незалежність і свободу.

Після звірячого розстрілу 20 лютого 2014 року Майдану та наступу Героїв Небесної Сотні на озброєних вбивць, режим путінської маріонетки Януковича впав. Революція Гідності перемогла. Плани Росії щодо колонізації нашої держави, без якої вони не уявляють власної тоталітарної імперії, були зруйновані. Перед Україною відкрився шлях європейського демократичного розвитку.

Але жорстока боротьба за нашу свободу і незалежність продовжується всі вісім років військового протистояння. І знову, як у 2014 році, нам треба стати в проломі за Україну і заплатити кров’ю за нашу свободу, зупинивши вторгнення озвірілих покидьків з півночі і сходу.

В наших руках вже будуть не палиці та щити, а реальна зброя, і ворог відчує це, захлинувшись власною кров’ю на українській землі. Ми перемогли в 2014 році, переможемо і зараз! Тому що з нами правда, з нами Бог і з нами буде Перемога! Слава Україні, Героям Слава!

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Джерело: блог Олександра Турчинова

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