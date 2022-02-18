Окупанти підірвали авто у центрі Донецька (відео)

Вибухнув автомобіль УАЗ і на місці події оідразу опинилися російські пропагандисти

У центрі окупованого російськими бойовиками Донецька вибухнула машина. Про це повідомляє представництво терористичного угруповання «ДНР» та пишуть жителі міста у соцмережах.

«Близько 19:00 підірвано машину на парковці біля будівлі «Дім уряду». Вибухову хвилю чуло все місто. МНС виїхало на місце вибуху», – йдеться у повідомленні окупаційної влади міста.

Так званий начальник міліції «ДНР» Денис Синенков заявив, що автомобіль належав йому.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вказали, що вибух є провокацією. На місці події відразу опинилися російські пропагандисти.

«Київ неодноразово заперечив бажання атакувати. Враховуючи ситуацію, в Донецьку підвищені заходи безпеки. Тому розмістити вибухівку поруч із ОДА можна тільки за вказівкою вищого керівництва окупаційних військ. Саме окупаційні війська зацікавлені в роздмухуванні конфлікту. Україна протягом тривалого часу говорить що ми бачимо розв'язання конфлікту тільки політичним шляхом. Одним з перших на місці події з'явився відомий пропагандист Пєгов, який відомий своїми інформаційними провокаціями», – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач Валерій Залужний офіційно заявив, що Збройні сили не планують жодних наступальних операцій чи диверсій на тимчасово окупованих територіях. Він звернувся до жителів окупованих територій із закликом не вестися на фейки російської пропаганди. Українські військові не стріляють по житлових районах, де бойовики встановлюють свої вогневі позиції.

Також російські ЗМІ поширюють брехню про хімічну атаку в Горлівці. У Центрі стратегічних комунікацій зауважили, що про цей кейс від пропагандистів розвідка попереджала ще місяць тому.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом в окупованому Донецьку 18 лютого було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах.

Також на окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Тим часом США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

Сьогодні ситуація на сході України залишається напруженою. Російські бойовики продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини і Луганщини. Зокрема, 18 лютого окупанти обстріляли контрольний пункт Щастя.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Додамо, що Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

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