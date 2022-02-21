Окупанти за ніч вісім разів обстрілювали українські позиції

з початку доби втрат серед військовослужбовців об’єднаних сил немає

Російські терористи за минулу добу 80 разів відкривали вогонь

Від початку доби 21 лютого в районі проведення Операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів обстрілювали українські позиції. Як повідомляє штаб ООС, усі вони були здійснені із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Талаківку (двічі) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм,

Пищевик – із мінометів калібру 120 мм,

Водяне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм,

Красногорівку – з мінометів калібру 120 мм,

Мемрик – з артилерії калібру 152 мм,

Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм.

Із початку доби втрат серед військовослужбовців об’єднаних сил немає.

Упродовж доби 20 лютого зафіксовано 80 порушень, 72 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Під обстріли потрапили:

Красногорівка (шість разів) – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм,

Авдіївка (тричі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Гранітне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,

Старогнатівка (тричі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.

Луганське (шість разів) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Опитне (тричі) – з мінометів калібру 120 мм,

Піски (двічі) – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм,

Новогнатівка (тричі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,

Щастя (чотири рази) – із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів,

Артем –із мінометів калібру 120 мм,

Новотошківське (чотири рази) – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм,

Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм,

Старомихайлівка – із мінометів калібру 120 мм,

Світлодарськ (чотири рази) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Золоте – із мінометів калібру 120 мм,

Південне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,

Новотроїцьке – з мінометів калібру 82 мм,

Троїцьке (тричі) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм,

Причепилівка – з артилерії калібру 152 мм,

Павлопіль – із мінометів калібру 82 мм,

Болотене (тричі) – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм,

Кримське – із мінометів калібру 82 мм,

Лопаскіне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,

Новогригорівка – із станкових протитанкових гранатометів,

Трудівське – з артилерії калібру 122 мм,

Мар’їнка (двічі) – із мінометів калібру 120 мм,

Калинове (двічі) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм,

Миколаївка – із мінометів калібру 120 мм,

Новозванівка (двічі) – із мінометів калібру 120 мм,

Богданівка (двічі) – з артилерії калібру 122 мм,

Шуми – з мінометів калібру 82 мм,

Станиця луганська (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів,

Нью-Йорк – із мінометів калібру 82 мм,

Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм,

Старий Айдар – з мінометів калібру 120 мм,

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм,

Нова Михайлівка – з мінометів калібру 120 мм.

Мемрик – з артилерії калібру 152 мм,

Залізне – з мінометів калібру 120 мм.

Один військовослужбовець дістав осколкові поранення середньої тяжкості. Нині він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Додамо, що в ОРДЛО окупанти забирають на війну неповнолітніх. Бойовики розпорядилися залучати до військової служби учнів військових училищ.

Нагадаємо, російські ЗМІ публікують відео із мобілізаційних пунктів у Луганську. На кадрах чоловіки отримують форму та іншу амуніцію.

Раніше стало відомо, що у «ЛДНР» окупанти оголосили насильницьку мобілізацію. Тим, хто залишилися на окупованих територіях, приходять СМС із закликом «захистити» самопроголошені республіки, крім цього чоловіків насильно затягують у мобілізаційні пункти.

Напередодні український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що у «ДНР» почалася примусова мобілізація.

Також в окупованих районах Луганської та Донецької областей активізувалися дії бойовиків із залучення місцевого населення до лав незаконних збройних формувань. Про це повідомляють ЗМІ бойовиків, також інформація підтверджується користувачами соціальних мереж.

Напередодні путінські «миротворці» заговорили про введення на Донбас.

Як повідомлялося, окупанти відправляють педагогів окупованого Донбасу у відпустки на місяць. На вулицях люди у формі просять у чоловіків документи. За адресами розносять повістки. Як відомо, евакуюватися в РФ можуть лише жінки, діти та чоловіки від 55 років. Вік чоловіків від 18 до 55 вважається призовним.