СБУ викрила батюшку Московського патріархату, який валив українську владу на Донбасі

Виступаючи на антиукраїнських мітингах у Сєвєродонецьку, священнослужитель схвалював окупацію Криму, а потім й втік на півострів

Користуючись своїм авторитетом у вірян, священик закликав їх підтримувати проросійських бойовиків

Служба безпеки викрила священника Московської церкви в Україні (так звана УПЦ МП), який закликав до повалення української влади.

У повідомленні пресцентру СБУ йдеться, що слідчі встановили протиправні дії колишнього настоятеля храму Московської церкви в Україні у місті Привілля на Луганщині, активного учасника антиконституційних заходів так званої «руської весни» у 2014 році.

Слідчі зібрали докази того, що, користуючись своїм авторитетом у вірян, священик закликав їх підтримувати проросійських бойовиків та розпалював міжконфесійну та міжнаціональну ворожнечу.

Зокрема, виступаючи на антиукраїнських мітингах у Сєвєродонецьку, священнослужитель схвалював окупацію Криму та агітував за проведення незаконного «референдуму» щодо від’єднання Донецької та Луганської областей від України.

З початком військових дій на сході України представник російської церкви втік до тимчасово окупованого Криму. Зараз він переховується від українського правосуддя на території країни-агресора.

Наразі йому заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення правопорушника у розшук.

До слова, за останніми даними на Донбасі зросли випадки мародерства після евакуації людей.

Нагадаємо, що через загрозу російського вторгнення СБУ посилила контррозвідку.

Тим часом окупанти залучать до лав збройних формувань неповнолітніх та чоловіків, старших за 55 років. Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник підписав відповідний «указ».

Нагадаємо, жителі ОРДЛО, яких вивезли до Ростовської області, скаржаться, що їх кинули. Для них немає місця, вони вже добу на вулиці з дітьми.

Також окупанти відправляють педагогів окупованого Донбасу у відпустки на місяць.

Читайте також:



