«Сірі бджоли»: на Луганщині почалися зйомки фільму про війну в Україні

Фільм знімають за романом Андрія Куркова

У Луганській області розпочалися зйомки фільму Дмитра Мойсеєва «Сірі бджоли» за однойменним романом Андрія Куркова. Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Роман Куркова «Сірі бджоли» увійшов до шорт-листа «Книги року ВВС-2018» і перекладений англійською, німецькою, французькою, данською мовами.

«Сірі бджоли» – історія про тих, хто живе на війні на Сході України.

Сюжет стрічки

За сценарієм фільму, у «сірій зоні» поблизу лінії фронту, в невеличкому селі без електроенергії, залишилися жити лише двоє «ворогів дитинства».

Під снарядами, що іноді пролітають над селом, з непроханими озброєними гостями, сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут, іноді зустрічаючись для суперечливого, але необхідного спілкування. В кожного життя не склалось по-своєму, і обидва мають час його переосмислити. Мало зважаючи на воєнні події, вони намагаються створити своє мирне життя в небезпечній місцині, але все руйнується, коли в селі з’являється російський снайпер.

Автори кінокартини

Головні ролі в фільмі виконують Віктор Жданов та Володимир Ямненко.

Режисер та автор сценарію – Дмитро Мойсеєв, оператор – Вадим Ільков, художник-постановник – Владлен Одуденко, художник по костюмам – Володимир Кузнецов, художниця по гриму – Тетяна Татаренко. Кастинг-директорка – Ольга Клименко. Продюсерка – Іванна Дядюра.

Виробництво – «Ідас Інтернешнл Філм» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Зйомки триватимуть протягом двох місяців у Луганській області.

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