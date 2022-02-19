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    «Сірі бджоли»: на Луганщині почалися зйомки фільму про війну в Україні

    Зйомки триватимуть два місяці - «Сірі бджоли»: на Луганщині почалися зйомки фільму про війну в Україні
    Зйомки триватимуть два місяці
    фото: cinema.in.ua

    Фільм знімають за романом Андрія Куркова

    У Луганській області розпочалися зйомки фільму Дмитра Мойсеєва «Сірі бджоли» за однойменним романом Андрія Куркова. Про це повідомила пресслужба Держкіно.

    Роман Куркова «Сірі бджоли» увійшов до шорт-листа «Книги року ВВС-2018» і перекладений англійською, німецькою, французькою, данською мовами.

    «Сірі бджоли» – історія про тих, хто живе на війні на Сході України.

    Сюжет стрічки

    За сценарієм фільму, у «сірій зоні» поблизу лінії фронту, в невеличкому селі без електроенергії, залишилися жити лише двоє «ворогів дитинства».

    Під снарядами, що іноді пролітають над селом, з непроханими озброєними гостями, сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут, іноді зустрічаючись для суперечливого, але необхідного спілкування. В кожного життя не склалось по-своєму, і обидва мають час його переосмислити. Мало зважаючи на воєнні події, вони намагаються створити своє мирне життя в небезпечній місцині, але все руйнується, коли в селі з’являється російський снайпер.

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    «Сірі бджоли»: на Луганщині почалися зйомки фільму про війну в Україні
    «Сірі бджоли»: на Луганщині почалися зйомки фільму про війну в Україні
    «Сірі бджоли»: на Луганщині почалися зйомки фільму про війну в Україні
    «Сірі бджоли»: на Луганщині почалися зйомки фільму про війну в Україні
    «Сірі бджоли»: на Луганщині почалися зйомки фільму про війну в Україні
    «Сірі бджоли»: на Луганщині почалися зйомки фільму про війну в Україні
    «Сірі бджоли»: на Луганщині почалися зйомки фільму про війну в Україні
    фото: cinema.in.ua

    Автори кінокартини

    Головні ролі в фільмі виконують Віктор Жданов та Володимир Ямненко.

    Режисер та автор сценарію – Дмитро Мойсеєв, оператор – Вадим Ільков, художник-постановник – Владлен Одуденко, художник по костюмам – Володимир Кузнецов, художниця по гриму – Тетяна Татаренко. Кастинг-директорка – Ольга Клименко. Продюсерка – Іванна Дядюра.

    Виробництво – «Ідас Інтернешнл Філм» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

    Зйомки триватимуть протягом двох місяців у Луганській області.

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    Теги: Донбас історія Луганщина кіно книги війна фільм
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    «Сірі бджоли»: на Луганщині почалися зйомки фільму про війну в Україні