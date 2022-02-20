В Україні з'явився перший онлайн-театр

Український репертуар буде постійно розширюватися – кожні два тижні додаватимуться нові вистави театрів зі всієї країни

У лютому в Україні запустилась перша театральна стримінгова платформа DRAMOX з найбільшим репертуаром якісних відеоверсій спектаклів у постановці найкращих українських театрів.

Вже зараз доступні до перегляду десятки вистав у постановці 18-ти театрів, серед яких Львівська Національна опера, Театр ім. Лесі Українки, Театр 360 градусів, Театр на лівому березі, Одеський драматичний театр ім. Василька, театри «ДАХ», «Золоті ворота», «Прекрасні квіти», «Актор» та інші. А також вистави 15-ти світових театрів з субтитрами українською мовою. Усі ці вистави доступні на сайті DRAMOX.

«Коли нам написали з найкрутішої світової платформи DRAMOX і повідомили, що ми в «Театр 360 градусів» знімаємо театр так, як ще ніхто до нас не знімав – я зрозуміла, що вони наші однодумці, партнери та люди із спільними цінностями. Я безмежно радію, що тепер ця платформа є в Україні, що там є українські вистави поруч із світовими театральними хітами», – розповідає співзасновниця та продюсерка «Театр 360 градусів» Даша Малахова.

Засновники проекту на честь старту в Україні також вирішили підтримати українську культуру в ці важкі часи та направлять всі 100% коштів, отримані від перегляду українських та світових вистав у перші два місяці, до українських театрів.

«Я дуже радий, що ми можемо запропонувати глядачам найкраще з українського театру та підтримати українську культуру. Нація визначається культурою, і зараз культура стикається з загрозою як з боку Covid, так і з політичної сторони. Ми робимо і будемо робити все можливе для максимальної підтримки театру в Україні», – розповідає Радім Горак – один із засновників DRAMOX.

Презентація DRAMOX в Україні пройшла 17 лютого у кінотеатрі «Жовтень», гостями стали представники української театральної спільноти – театральні діячі, менеджмент столичних театрів та інші.

До слова, столичний Театр драми і комедії на Лівому березі цього тижня вимушений піти на карантин через масове зараження акторів коронавірусом.

Нагадаємо, у Києві вулицю Єрмака пропонують перейменувати у вулицю сера Вінстона Черчилля. Відповідна петиція з’явилася на сайті Київської міськради.