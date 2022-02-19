Євросоюз надасть Україні допомогу для екстреної медицини на тлі російської загрози

П'ять країн відправили до України необхідні предмети екстреної медицини

Європейський союз передасть Україні допомогу та обладнання для екстреної медицини. Київ направляв запит через загрозу вторгнення Росії. Про це повідомляє сайт Єврокомісії.

«ЄС повністю солідарний з українським народом, а також надає конкретну підтримку. Після того, як Україна звернулася до нас за допомогою, ми цілодобово працювали, щоб допомогти владі. Негайна допомога вже в дорозі», – заявив комісар з кризового регулювання Янез Ленарчич.

Хто і яку допомогу надасть:

Словенія – 1 млн немедичних одноразових масок, 125 тис. пар латексних рукавичок, 125 тис. пар нітрилових рукавичок, 200 пар гумових чобіт і 10 дизельних електрогенераторів (6 кВт);

Румунія – 5 тис. упаковок знеболюючих, 5 тис. упаковок протизапальних, 5 тис. упаковок антибіотиків і 840 л дезінфікуючих засобів для обробки рук;

Франція – 15 наметів, 300 сімейних наметів, 1 500 простирадл, 2 100 ковдр і 300 спальних мішків, 500 гігієнічних наборів, 25 сухих туалетів, 10 тис. вінілових рукавичок, 50 тис. хірургічних масок і один передовий медичний пункт, здатний надати допомогу 500 пораненим;

Ірландія – 10 тис. захисних костюмів, 50 тис. хірургічних масок, 2 583 л дезинфікуючого засобу для рук;

Австрія – 50 тис. літрів дезинфікуючого засобу для рук, 9 тис. літрів дезинфікуючого засобу для поверхонь, 50 тис. захисних окулярів, 50 тис. масок для обличчя і 20 тис. нестерильних рукавичок.

Нагадаємо, 14 лютого уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії на суму до мільярда доларів, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі дестабілізаційної поведінки Росії.

Як повідомлялося раніше, 24 січня Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 млрд євро екстреної макрофінансової допомоги.

Як стало відомо, Канада надасть Україні 500 млн кредиту та летальну зброю.

Нагадаємо, у кінці жовтня Євросоюз виділив Україні черговий транш на €600 млн.

Пізніше виконавча рада Міжнародного валютного фонду винесла позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу за програмою stand-by обсягом $700 млн.