За добу медики виявили понад 13 тисяч нових хворих на коронавірус

Найбільше нових хворих виявили у Києві – 2 297

У неділю, 20 лютого, в Україні медики виявили 13 562 нових хворих на коронавірус. Від ускладнень хвороби вчора померли 127 людей, а 13 904 – одужали. Про це повідомляє пресслужба Міністерстваа охорони здоров'я.

Із підозрою або підтвердженим Covid-19 госпіталізували 1 886 людей. Найбільше нових хворих виявили у Києві – 2 297.

Графіка МОЗ

Лабораторії зробили 46 428 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 17 065, методом ІФА – 2 272. Також зробили 27 091 експрес-тест на антиген до вірусу. За весь час у країні провели понад 19,3 мільйона ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас виявили 4,7 мільйона випадків Covid-19. Із них 104 645 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,9 мільйона – одужали.

Добовий показник захворюваності традиційно знизився у неділю, днем раніше виявили 17 448 випадків зараження.