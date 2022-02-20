60 чартерів за три дні: депутатка розповіла, хто з політиків покидає Україну

Політики та олігархи виїжджають з України на тлі російської загрози

Нещодавно Служба безпеки України ускладнила процес отримання дозволів на виліт

Українські політики та олігархи виїжджають з України на тлі російської загрози. Зокрема, за 3 дні вилетіли 60 чартерних рейсів. Переважно ними скористалися представники фракції «Опозиційна платформа – За життя» та їхні родини. Про це заявила депутатка від партії «Слуга народу» Ольга Василевська.

За словами депутатки, нещодавно Служба безпеки України ускладнила процес отримання дозволів на виліт приватними бортами.

«Якщо раніше отримання дозволу потребувало 3 днів, то зараз 7. Інакше б вилетіла вся фракція ОПЗЖ», – заявила Василевська.

Вона стверджує, що представники інших політсил переважно залишаються в Україні, зокрема, в Києві. Вони разом з родинами та дітьми.

Раніше дружина нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко ввечері 18 лютого спішно виїхала до Білорусі автомобілем.

Як відомо, на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії в Україну низка українських бізнесменів виїхала з України. ЗМІ з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.

Як повідомлялося, на сайті Верховної Ради 15 лютого з’явився законопроєкт, яким пропонується запровадити заборону виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану.