Авіакомпанія SAS припиняє польоти над Україною: названа дата

Щотижневий рейс з Осло до Києва призупинять «через ситуацію з безпекою»

Авіакомпанія SAS (Скандинавські авіалінії) припиняє польоти над повітряним простором України з 20 до 27 лютого. Про це повідомляє інформаційне агентство TT.

«У нас є щотижневий рейс до Києва з Осло по вівторках, який ми зараз припиняємо через ситуацію з безпекою», – зазначила представниця компанії Фрейя Аннаматц.

Вона додала, що рейси з Копенгагена до Пекіну та Шанхаю також змінять маршрути.

«Зараз ми відносно мало літаємо в Азію, тому що вона зараз закрита через пандемію і діючих обмежень на поїздки, тому мова йде про кілька рейсів», – уточнила Аннаматц.

«Ми будемо постійно стежити за розвитком подій і приймемо нові рішення пізніше в лютому. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією», – додала представниця SAS.

Зазначимо, SAS – це мультинаціональна авіакомпанія та провідний перевізник Скандинавських країн. Штаб-квартира знаходиться у Стокгольмі. Член-засновник Star Alliance. Засновник Air Greenland, Linjeflyg, Spanair, Thai Airways International, а також колишнього чартерного оператора Scanair.

Раніше німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила польоти до Києва та з Києва. Це стосується всіх вильотів з понеділка, 21 лютого, до 28 лютого 2022 року.

Нагадаємо, напередодні нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти до України. Останній рейс до Києва було скасовано. Рішення скасувати польоти було прийнято на основі розширеного аналізу безпеки через ризик вторгнення Росії в Україну.

Крім того, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що влада не вважає за необхідне закривати повітряний простір країни.

Як відомо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко заявляв, що з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.

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