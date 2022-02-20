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    Події в Україні

    Бойовики самі обстрілюють Луганськ. Оприлюднене відео провокацій

    Підрозділи ООС неухильно дотримуються мінських домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права. - Бойовики самі обстрілюють Луганськ. Оприлюднене відео провокацій
    Підрозділи ООС неухильно дотримуються мінських домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права.
    скріншот із відео

    Окупанти власноруч підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях і здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів

    Бойовики на Донбасі продовжують провокації, обстрілюючи не тільки підконтрольні Україні, а й окуповані території. Сьогодні ввечері, 20 лютого, вони обстріляли околиці Луганська. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію-відкрили вогонь із важкого озброєння по Луганську.

    «Сьогодні близько 21 години, російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська», – йдеться в повідомленні.

    У штабі ООС зазначають, що окупанти самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях і здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських військових.

    «Очевидно, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації. Такими діями загарбники в черговий раз продемонстрували своє цинічне і байдуже ставлення до життя і здоров'я мирних жителів», – зазначили в штабі.

    Командування операції Об'єднаних сил офіційно заявляє, що підрозділи ООС неухильно дотримуються Мінських домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права.

    «Отже, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею і провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант», – йдеться в заяві.

    Нагадаємо, на Сході під обстріл окупантів потрапили волонтери гуманітарної місії.

    Як повідомлялося, бойовики розташовують артилерію серед житлових будинків – Міноборони.

    Також контрольно-пропускний пункт «Щастя» закрили через обстріли окупантів.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі обстріл окуповані території Луганськ озброєння
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    Бойовики самі обстрілюють Луганськ. Оприлюднене відео провокацій