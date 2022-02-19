Бойовики видалили з сайту відео, завдяки якому «спалився» Пасічник

Відео – доказ того, що обстріли 17 лютого і примусове переміщення населення – заздалегідь запланована операція

Із сайту так званої «ЛНР» видалили відео ватажком терористі Леонідом Пасічником, який напередодні начебто виступив з терміновим зверненням до жителів ОРЛО про евакуацію. Цей факт виявив активіст Сергій Стерненко.

Нагадаємо, як виявилося, насправді бойовик записав це відео два дні тому.

«Згідно із метаданими відео про «евакуацію» з очільником окупаційної адміністрації РФ на окупованій частині Луганщини Пасічником, його було записано щонайменше за дві доби до публікації, 16.02.2022. Тобто ще до того, як за версією РФ 17.02 «Україна почала атаку», – написав Стерненко.

Це важливий доказ того, що і обстріли 17 лютого, і примусове переміщення населення – заздалегідь запланована операція російських окупантів.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом в окупованому Донецьку 18 лютого було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах.

Також на окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

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