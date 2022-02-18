Окупанти забороняють евакуювати чоловіків з Донбасу

Вивозять тільки жінок та дітей, чоловіки повинні воювати

Літніх людей та дітей зі спецзакладів вивозять до Росії фактично силоміць

Російські найманці проводять евакуацію мирного населення з тимчасово окупованих територій Донбасу. Однак чоловікам виїжджати забороняють. Про це повідомила в Telegram Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Чоловіків, які зараз на тимчасово окупованих територіях Донбасу, закликають «стати на захист». Тому їх не вивозитимуть до Росії.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що бойовики забороняють покидати окуповану територію чоловікам призовного віку та тим, хто не отримав російський паспорт. Літніх людей та дітей зі спецзакладів вивозять до Росії фактично силоміць.

Водночас омбудсменка наголосила, що причин для евакуації немає. Про це й свідчать дані опитування правозахисних організацій. Денісова підкреслила, що Росія використовує так звану «евакуацію» для ескалації. Денісова також звернулася до мешканців окупованих територій.

«Дорогі українські громадяни, особливо ті, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України. Закликаю вас не піддаватися на провокації окупантів та зберігати спокій», – закликала Денісова.

Уповноважена з прав людини наголосила, що дії бойовиків суперечать нормам міжнародного права. Тому Денісова закликала світову спільноту відреагувати на це.

18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом з'ясувалося, що «термінове» звернення про евакуацію ватажок «ЛНР» записав два дні тому.

Нагадаємо, бойовики планують терористичні акти: СБУ та командувач ООС звернулися до нації.

До слова, у суботу, 19 лютого, на лінію фронту на Донбасі вирушать депутати Верховної Ради та частина міністрів.

Данілов також наголосив, що наказу про силове звільнення ОРДЛО немає.

Тим часом розвідка попереджує, що російські терористи замінували будівлі в окупованому Донецьку.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Додамо, що Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

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