Емоційний виступ Зеленського у Мюнхені: основні тези

Коли Захід називає можливі дати нападу РФ, це не є реальною допомогою Україні

«Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. А Росія, що не хоче нападати. Хтось із нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза». Такими словами розпочав свій виступ президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції.

Основні тези:

Коли Захід називає можливі дати нападу РФ, це не є реальною допомогою Україні. «Щоб дійсно допомогти Україні, не треба постійно говорити про дати імовірного вторгнення. Ми будемо захищати свою землю і 16-го лютого, і 1-го березня, і 31-го грудня. Нам на багато більше потрібні інші дати».

Україна чекає від Заходу рішень, які дозволять наблизити дати вступу України до Євросоюзу та НАТО. У тому числі ЄС має надати Україні офіційну перспективу вступу.

Зеленський нагадав, що РФ своєю агресією намагається зупинити рух України до ЄС, і поступки Росії тут неприпустимі. «Нам кажуть: «двері відкриті», але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити – скажіть чесно. Відкриті двері це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками не закриті питання».

Найкращий час (дати відповідь Україні, – ред.) найближчий саміт у Мадриді.

Україна готова вести переговори про закінчення війни в усіх можливих форматах і майданчиках. «Париж, Берлін, Мінськ. Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк чи Пекін – мені неважливо в якій точці світу домовлятись про мир в Україні. Неважливо за участі чотирьох країн, семи чи ста, головне щоб серед них була Україна, і щоб була Росія», – сказав Зеленський.

Мир потрібен не лише в Україні, а потрібен світу, як і відновлення цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

Україна прагне дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі, послідовно виконує Нормандські та Мінські домовленості.

Процес обміну полоненими заблокований, хоча Україна передавала списки. Ми вимагаємо розблокувати цей процес.

«Сподіваюсь ніхто не думає про Україну як зручний і вічний буфер між Заходом і РФ. Цього не буде, цього ніхто не допустить. Інакше буде питання – хто наступний? Держави НАТО змушені будуть захищати одна одну. Хочеться вірити, що Північноатлантичний договір і стаття 5, будуть дієвішими ніж Будапештський меморандум».

Російський народ не зможе піти війною проти українського народу. «Коли ми говоримо про Російську Федерацію – це цілий народ. Тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу».

Хоча зараз багато провокацій розповсюджуються через російські ЗМІ, українці повинні зберігати спокій.

Нагадаємо, президента України Володимира Зеленського вітали стоячи і гучними оплесками на Мюнхенській безпековій конференції.

Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.

Зазначимо, 18 лютого президент США Джо Байден вдруге виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. За словами Байдена, Путін справді готується напасти на Україну. Президент США має підстави так думати.

Враховуючи загострення на Донбасі, у НАТО вирішили підвищити рівень готовності військових. Про це повідомляють джерела німецького Dpa та Міноборони Німеччини.

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