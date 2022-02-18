Гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл окупантів (відео)

Обстріл був здійснений з населеного пункту Весела Гора

Під обстріл бойовиків на Донбасі потрапив гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook. Інцидент стався під час його проходження КПВВ «Щастя».

«Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ "Щастя", що в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території», – написав Залужний.

За його словами, обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора.

«Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні», – розповів Залужний.

Він додав, що втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, російські бойовики обстріляли Донецьку залізницю. Рух потягів обмежений/

Нагадаємо, напередодні вранці окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.Увечері 17 лютого обстріли повторилися. Ввечері один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Також учора на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

До слова, у Євросоюзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. Заяву з цього приводу зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.