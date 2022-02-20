Хапають просто на вулиці: чоловіків у «ЛДНР» насильно тягнуть до війська (відео)

Чоловіків забирають та відправляють до пунктів військового збору на спеціально підготовлених для цих цілей військових автомобілях

Були зафіксовані випадки, коли людей заманювали під виглядом евакуації

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей чоловіків насильно забирають до лав незаконних збройних формувань так званих Л/ДНР. Про це інформує оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Російські окупанти забирають всіх, хто потрапляє у їхнє поле зору, людей із захворюваннями, представників криміналітету, людей похилого віку та навіть неповнолітніх.

«Обурення викликає й той факт, що всім, хто не бажає опинитися у перших рядах «200-ї» бригади, погрожують реальними тюремними строками. Людей зупиняють на вулицях спеціально створенні патрулі. На всіх пунктах виїзду за межі ОРДЛО всіх чоловіків забирають та відправляють до пунктів військового збору на спеціально підготовлених для цих цілей військових автомобілях. Також були зафіксовані випадки, коли людей заманювали під виглядом евакуації», – ідеться у повідомленні.

Своє обурення жителі Донеччини та Луганщини висловлюють у соціальних мережах та закликають не підкорюватися окупаційній владі.

«Разом з тим у Римському статуті міжнародного кримінального права є чітке визначення щодо цього. Зокрема, стаття 8 частина 2 п. b(xv) говорить, що примус громадян протилежної сторони до участі у військових діях проти їхньої власної країни, навіть якщо вони знаходилися на службі воюючої сторони до початку війни є воєнним злочином», – повідомляє «Схід».

Раніше український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що у «ДНР» почалася примусова мобілізація.

Також в окупованих районах Луганської та Донецької областей активізувалися дії бойовиків із залучення місцевого населення до лав незаконних збройних формувань. Про це повідомляють ЗМІ бойовиків, також інформація підтверджується користувачами соціальних мереж.

Напередодні путінські «миротворці» заговорили про введення на Донбас.

Зауважимо, бойовики на Донбасі пошкодили насосну станцію: без води – майже 50 міст і сіл.

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