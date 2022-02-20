«Кремль не збирається окупувати Україну». Експерт пояснив, що саме потрібно Путіну

Путіну в Україні потрібна зміна влади на таку, яка погодиться на Мінські домовленості

«Це те саме, що відбувалося під час війни в Грузії, коли грузини на це повелися»

Активізація бойових дій в «Л/ДНР» – це спроба спровокувати Україну на активні дії у відповідь. Це те саме, що відбувалося під час війни в Грузії, коли грузини на це повелися. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

«Росія намагається актуалізувати внутрішньо український порядок денний щодо зміни влади. Їм треба розбалансувати ситуацію в країні», – пояснює Машовець.

За словами експерта, Кремль не збирається окупувати Україну. Йому потрібна зміна влади на таку, яка погодиться на Мінські домовленості та інші їхні «побажання».

«На короткий термін Росії треба буде ввести сюди свої війська, доки не розгорнуться лояльні їй колаборантські сили, яких тут знайдеться достатньо. А колаборантський режим має допомогти знищити партизанський спротив», – вважає Машовець.

Нагадаємо, бойовики 136 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі протягом суботи, 20 лютого. Внаслідок обстрілів загинули двоє українських військових. Ще четверо отримали поранення, один бойове травмування. Особливо цинічними були обстріли КПВВ «Щастя«, який три рази потрапляв під прицільний вогонь мінометів і станкових протитанкових гранатометів.

Напередодні журналісти та нардепи потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.

Також глава МВС потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі (відео).

До слова, 19 лютого на Донбас прибули народні депутати (фото).

Як відомо, російські бойовики обстріляли Щастя (фото, відео). Крім того, українські військові фіксують чергові порушення Мінських домовленостей з боку окупантів.

Нагадаємо, напередодні журналісти Fox News потрапили під обстріл на Донбасі (увага, відео 18+).

Унаслідок обстрілів 19 лютого загинуло двоє українських бійців. Один з них – це Денис Кононенко з Вінниччини. Йому було всього 34 роки.

Окупанти 19 лютого також вбили українського розвідника Антона Сидорова. Він був капітаном 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Сидоров зазнав осколкового поранення біля Миронівського.

Читайте також:



