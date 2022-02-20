Крижина із вісьмома рибалками плавала Дніпром (відео)

Люди перебували за 200 метрів від берега

Рятувальники за допомогою 3 надувних човнів зняли людей

Крижина, на якій перебували 8 рибалок, відкололася та попливла Дніпром. Люди перебували за 200 метрів від берега. Подія трапилася в районі села Жовнино, що Золотоніському районі Черкаської області, інформує ДСНС України.

Рятувальники за допомогою 3 надувних човнів зняли людей із крижини та транспортували до берега. Робили це у супроводі відділення пошукових водолазних робіт АРЗ СП.

Медичної допомоги ніхто не потребував.

Раніше у Черкаській області в акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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