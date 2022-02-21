Міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення

За підрахунками Міноборони Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України

Міністр оборони України розкрив сценарій російської агресії, яку зараз втілює Кремль щодо України. Олексій Резніков попереджає, що наразі рівень загрози високий.

На брифінгу у понеділок він заявив, що Україна не применшує загрозу, але влада здійснює прогнозування усіх сценаріїв, обираючи тактику поведінки.

«Серед інших ми розглядали сценарій, що РФ спробує буквально оточити військами: від Бреста до Таганрога, по суходолу, на двох морях та в тимчасово окупованому Криму. Та позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови, у Придністров'ї. Також очікувалось, що РФ на тлі цього влаштує загострення на сході України», – розповів він.

Міністр додав, що все це буде супроводжуватись іншими засобами тиску: кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення під різними приводами.

«Мета цих дій – розхитати Україну зсередини, щоб ми змінили політичний курс та відмовились ЄС та НАТО, а врешті решт втратили незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити», – повідомив він.

Також міністр повідомив, що Україна спостерігає за російськими підрозділами, які нараховують 127 тисяч осіб наземного компонента, з морською та авіаційною компонентою – 147 тисяч осіб.

«Ми спостерігаємо за російськими підрозділами, які сьогодні нараховують 127 тисяч осіб наземного компоненту, з морською та авіаційною компонентою - 147 тисяч осіб. Ми не бачимо відведення і не кажемо про зменшення кількості. Оскільки ті частини, які зараз у русі, можуть бути дуже швидко повернуті до попередніх місць чи перекинуті на іншу ділянку», – сказав Резніков.

Напередодні міністр оборони України заявив, що сьогодні жодного ударного угрупування РФ на кордоні немає.

Також Резніков назвав дату, коли стануть зрозумілі наміри РФ. Резніков зазначив, що Україна стежитиме за засіданням Державної Думи РФ у середу, 22 лютого – там, найімовірніше, вирішуватиметься питання про визнання ОРДЛО «незалежними республіками». Як зазначає міністр оборони, якщо в Кремлі наважаться на це, то далі буде вихід Росії з Мінських угод.

Сьогодні на офіційній сторінці Міністерства закордонних справ РФ у соцмережі Twitter з’явилося нове фото профілю. Воно наразі являє собою стилізоване зображення на основі «магічної» дати 22.02.2022.

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