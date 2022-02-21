На Донбасі бойовики вже грабують квартири громадян, яких вивезли в Росію

У Донецьку розграбовано 56 квартир, в Макіївці – 42

Мародери в окупованому Донецьку та Макіївці почали грабувати квартири евакуйованих до Росії людей. Про щонайменше 100 випадків мародерства на території окупованого Донбасу повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

«Повідомляється, що в Донецьку та Макіївці розграбували понад 100 квартир евакуйованих громадян», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Донецьку розграбовано 56 квартир, в Макіївці – 42. Йдеться саме про житло евакуйованих людей. «Мародери могли бомбити квартири не навмання, а цілеспрямовано, використовуючи списки евакуйованих», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, у російському Таганрозі евакуйованих із «Л/ДНР» жителів досі нікуди не поселили. Нагадаємо, жителі ОРДЛО, яких вивезли до Ростовської області, скаржаться, що їх кинули. Для них немає місця, вони вже добу на вулиці з дітьми.

До слова, влада Ростовської області отримала з федерального бюджету п'ять мільярдів рублів на виплати евакуйованим жителям «Донецької та Луганської народних республік».