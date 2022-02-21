На Майдані засяяли промені на честь Небесної Сотні (фото)

Інсталяція, яка традиційно запалюються щороку 20 лютого, символізує душі загиблих

На Алеї Героїв Небесної сотні у центрі столиці засяяли Промені гідності. Із трьох локацій на алеї у неділю ввечері в небо «злетіли» 100 променів, повідомляє «Укрінформ».

Інсталяція, яка традиційно запалюються щороку 20 лютого, за задумом авторів, символізує душі загиблих Героїв Небесної Сотні, які здіймаються у небеса.

Засвічування променів супроводжувалося музикою Романа Коляди. Уздовж алеї обабіч дороги запалені також жовті й блакитні лампадки.

Весь день люди несуть до портретів загиблих вісім років тому учасників Революції Гідності квіти, свічки.

Раніше біля храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників відбулася міжконфесійна панахида, а на Майдані Незалежності – віче.

Також у кафедральному Михайлівському соборі Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря відслужили панахиду за загиблими вісім років тому учасниками Революції Гідності.

Нагадаємо, у Києві підготували заходи, щоби вшанувати цей важливий день для всіх українців.

Раніше у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська також вшанували подвиг учасників революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні.

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