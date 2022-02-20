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    Події в Україні

    На Сході під обстріл окупантів потрапили волонтери гуманітарної місії

    Загиблих та поранених немає, волонтерам вдалося евакуюватися - На Сході під обстріл окупантів потрапили волонтери гуманітарної місії
    Загиблих та поранених немає, волонтерам вдалося евакуюватися
    фото: Гуманітарна місія «Проліска»/Facebook

    Місце обстрілу розташоване за 11 кілометрів від лінії розмежування

    У Луганській області окупанти обстріляли автомобіль з волонтерами Гуманітарної місії «Проліска». Про це повідомив керівник місії Євген Каплін.

    «Сьогодні о 14:09 автомобіль Гуманітарної місії «Проліска», повертаючись із Врубівки до Золотого, потрапив під масований обстріл з артилерійських систем калібром 122 мм в районі Новоіванівки», – повідомив Євген Каплін.

    Каплін додав, що місце обстрілу розташоване за 11 кілометрів від лінії розмежування.

    Загиблих та поранених немає, волонтерам вдалося евакуюватися.

    Нагадаємо, станом на 16:00 неділі, 20 лютого, з боку російських окпаційних військ зафіксовано вже 46 порушень режиму припинення вогню.

    Зазначається, що Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

    Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

    Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

    До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

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    Теги: окупанти СБУ пропаганда обстріл автомобіль озброєння
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    На Сході під обстріл окупантів потрапили волонтери гуманітарної місії