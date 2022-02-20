Огризко прокоментував свою поведінку під час бійки Бутусова та Шуфрича

На стриманість і спокій дипломата звернули увагу багато журналістів, політиків і блогерів

Поведінка колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка під час бійки журналіста, головного редактора інтернет-видання «Цензор.НЕТ» Юрія Бутусова та народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Нестора Шуфрича, яка сталася 18 лютого у прямому ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» стала предметом обговорення у соцмережах.

Огризко у студії сидів між Бутусовим і Шуфричем. Коли тільки почалася сутичка, колишній міністр спробував заспокоїти журналіста та політика, але потім сів на стілець і мовчки спостерігав за тим, що відбувається. Пізніше він підвівся, відійшов убік і дивився, як інші намагаються розборонити Бутусова та Шуфрича.

На стриманість і спокій дипломата звернули увагу багато журналістів, політиків і блогерів.

На жарти й меми відреагував і сам дипломат. Він подякував «чисельним прихильникам», які підтримали його спокій «під час баталій у Шустера».

«Просто я знав, чим це скінчиться. А якщо готовий, то і сприймаєш усе спокійно. Так само виважено реагуймо на провокації Московії. Слава ЗСУ! Разом переможемо», – написав він у Twitter.

Також одіозний Шуфрич одразу став героєм численних фотожаб. Користувачі соцмереж знущалися над ним на всі лади.

Нагадаємо, нардепа та медійника розбороняли гості студії. Найбільше долучились Арсеній Яценюк та Олександр Данилюк, а також Андрій Білецький. Решта закликали учасників бійки зупинитись.

Згодом присутнім вдалося їх розборонити. Після цього Нестор Шуфрич залишив студію. «Геть звідси!», – крикнув йому наостанок присутній на шоу п’ятий президент України Петро Порошенко. Згодом Шуфрич повернувся до студії.

Також реакція присутнього у студії дипломата Володимира Огризка, який, на відміну від решти гостей, не кинувся рознімати забіяк, а спокійно сидів і спостерігав за бійкою, відразу стала темою для обговорення та жартів в мережі.

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