Окупанти відправляють педагогів окупованого Донбасу у відпустки на місяць

Луганськ: чоловіків ловлять посеред вулиць і відправляють на війну з Україною

На тимчасово непідконтрольній Україні території окупованого Донбасу припиняють навчання у школах. Про це повідомляють власні джерела «Главкома».

У школах у неділю роздали вчителям трудові книжки, взявши заяву, що тепер трудові зберігаються у них на руках. Попередили, що це на місяць орієнтовно і запропонували писати заяви на відпустки.

«Жодних розмов про дистанційне навчання немає. Дистанційного навчання режимі воєнного стану нібито бути не може. Батьки скаржаться на дуже складний процес навчання – карантин, то війна», – повідомляють наші джерела.

Також з Луганська виїхав перший автобус до Росії, сформований із учнів шкіл. Вчителі пропонують батькам забирати дитячі документи.

На вулицях люди у формі просять у чоловіків документи. За адресами розносять повістки. Як відомо, евакуюватися в РФ можуть лише жінки, діти та чоловіки від 55 років. Вік чоловіків від 18 до 55 вважається призовним.

На тлі новин про евакуацію проскакує інформація про вакансії працевлаштування в РФ та доставку вантажів будь-якої складності.

Люди у формі оглядають дахи багатоповерхівок, можливо для розміщення зенітних комплексів.

Є підвищений попит на хліб, питну воду. Люди роблять запаси продуктів.

Нагадаємо, російські ЗМІ публікують відео із мобілізаційних пунктів у Луганську. На кадрах чоловіки отримують форму та іншу амуніцію.

Раніше стало відомо, що у «ЛДНР» окупанти оголосили насильницьку мобілізацію. Тим, хто залишилися на окупованих територіях, приходять СМС із закликом «захистити» самопроголошені республіки, крім цього чоловіків насильно затягують у мобілізаційні пункти.

Напередодні український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що у «ДНР» почалася примусова мобілізація.

Також в окупованих районах Луганської та Донецької областей активізувалися дії бойовиків із залучення місцевого населення до лав незаконних збройних формувань. Про це повідомляють ЗМІ бойовиків, також інформація підтверджується користувачами соціальних мереж.

Напередодні путінські «миротворці» заговорили про введення на Донбас.

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