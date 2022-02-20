Окупанти знищили вантажівку українських військових (відео)

ЗіЛ обстріляли із мінометів та гранатометів

Внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ біля населеного пункту Щастя знищено автомобіль ЗіЛ української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК). Про це інформує штаб ООС.

«20 лютого з напрямку населеного пункту Весела Гора російсько-окупаційними військами було здійснено обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку населеного пункту Щастя з застосуванням міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 (6 пострілів), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (30 пострілів), великокаліберного кулемета (10 черг).

Внаслідок цього обстрілу було знищено автомобіль марки ЗіЛ-131 української сторони спільного центру координації та контролю припинення вогню», – сказано у повідомленні.

Раніше у Луганській області окупанти обстріляли автомобіль з волонтерами Гуманітарної місії «Проліска».

Станом на 16:00 неділі, 20 лютого, з боку російських окпаційних військ зафіксовано вже 46 порушень режиму припинення вогню.

Зазначається, що Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

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