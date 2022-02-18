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    Події в Україні

    Порошенко помолився за Героїв Небесної Сотні разом із родинами загиблих на Майдані (фото)

    Ніякий Путін нас не зупинить в нашому русі до Європи &ndash; Порошенко - Порошенко помолився за Героїв Небесної Сотні разом із родинами загиблих на Майдані (фото)

    Ніякий Путін нас не зупинить в нашому русі до Європи – Порошенко

    фото: пресслужба Петра Порошенка

    Панахида пройшла у Михайлівському Золотоверхому соборі

    Петро та Марина Порошенки разом з учасниками Революції Гідності, родинами загиблих на Майдані, громадськими активістами взяли участь у панахиді за Героями Небесної Сотні у Михайлівському Золотоверхому соборі. Службу очолив Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній. Про це інформує пресслужба експрезидента.

    Після служби експрезидент звернувся до журналістів. Він заявив, що Україна вже вісім років платить високу ціну за свою свободу та демократію.

    «Це демонструє нашу рішучість, це демонструє, наскільки різні Україна і Росія. Це зводить Путіна з глузду. Тому що для нього це руйнує Російську імперію, руйнує його уявлення, його мрію про реконструкцію Радянського Союзу 2.0», – наголосив Порошенко.

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    Ніякий Путін нас не зупинить в нашому русі до Європи – Порошенко. фото: пресслужба Петра Порошенка
    Ніякий Путін нас не зупинить в нашому русі до Європи – Порошенко. фото: пресслужба Петра Порошенка
    Ніякий Путін нас не зупинить в нашому русі до Європи – Порошенко. фото: пресслужба Петра Порошенка

    Експрезидент наголосив: пишається, що вісім років тому українці разом були протягом Революції Гідності.

    «Сьогодні ми молимося за Небесну Сотню, перших жертв Революції Гідності. На жаль, зараз не заморожений конфлікт, а гаряча війна, коли Україна кожного тижня платить величезну ціну життями наших героїв, – зауважив Порошенко. – У нас лише одна мета – ми хочемо бути вільними. Ми хочемо жити в демократичній країні, ми віримо в наше майбутнє, і ніякий Путін нас не зупинить в нашому русі до Європи», – резюмував він.

    Нагадаємо, сьогодні в Києві відбулася акція «Ангели пам'яті» на честь річниці розстрілів на Майдані (фото).

    Як відомо, 18 лютого 2014 року на Майдані Незалежності в Києві розпочався найжорсткіший етап протистоянь. «Мирний наступ» активістів у напрямку Верховної Ради завершився зіткненнями між силовиками, протестувальниками та «тітушками», внаслідок чого того дня загинуло 23 людини.

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    Теги: Петро Порошенко Росія війна Путін українці Україна Епіфаній
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    Порошенко помолився за Героїв Небесної Сотні разом із родинами загиблих на Майдані (фото)