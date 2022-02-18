Путін обіцяє біженцям з Донбасу їжу та по 3,7 тис. грн

Окупанти залякують жителів ОРДЛО та влаштовують евакуацію до Ростовської області

Водночас чоловіків від 18 до 58 років припинили випускати з територій Донеччини і Луганщини, окупованих Росією

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін доручив уряду організувати виплату в розмірі 10 тисяч рублів (близько 3,7 тис. грн – ред.) кожному біженцю, який прибуває до Ростовської області з окупованого російськими бойовиками Донбасу. Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

«Путін переговорив телефоном з головою МНС Олександром Чупріяном і доручив йому терміново вилетіти в Ростовську область для організації на місці робіт із створення умов для розміщення, забезпечення гарячим харчуванням і всім необхідним, включаючи медичну допомогу», – повідомив Пєсков.

За його словами, Путін також доручив виплатити біженцям 10 тисяч рублів.

Водночас відомо, що окупанти не випускають чоловіків із території так званих ЛНР і ДНР. Місцеві мешканці публікують в мережі фото з пропускних пунктів із оголошеннями, де йдеться, що не пускають чоловіків від 18 до 58 років.

У п'ятницю, 18 лютого, керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом в окупованому Донецьку 18 лютого було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах.

Нагадаємо, в окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Тим часом США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

Сьогодні ситуація на сході України залишається напруженою. Російські бойовики продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини і Луганщини. Зокрема, 18 лютого окупанти обстріляли контрольний пункт Щастя.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

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