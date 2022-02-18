Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил

Українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до жителів окупованих територій на сході України із закликом не вірити російській пропаганді про те, що Київ нібито готує наступ.

«На території ОРДЛО пізно ввечері і вночі окупаційні адміністрації залякували людей, що Збройні сили України вже начебто готуються до наступу. Вкотре наголошую. Україна посилює свою оборону. Але у нас немає намірів вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО чи Криму. Жодні. Ми будемо рухатися політико-дипломатичним шляхом. Бо там наші громадяни і ми не будемо піддавати їх небезпеці», – заявив Резніков під час виступу у Верховній Раді 18 лютого.

«Звертаюся до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог. А ті, хто начебто хоче вас захистити від України. Не вірте чуткам про якийсь наступ», – сказав він.

Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

«Хочу підкреслити: у ці дні ми постійно стикаємося з провокаціями – обстріли, кібератаки, небезпечні маневри авіації, виведення з ладу мобільного зв’язку. Наше завдання – не робити того, до чого нас підштовхує Російська Федерація. Наше завдання – давати відсіч, але тримати голову холодною», – сказав міністр.

Він наголосив, що провокації не припиняться. «Кремль все одного готує обґрунтування для визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії. Незалежно від того, чи буде він реалізований. Просто, щоб мати цей варіант на столі», – заявив Резніков.

Міністр нагадав, що за минулу добу, 17 лютого, підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 60 обстрілів, з яких 43 – із забороненої зброї, застосовували ствольну артилерію і міномети різних калібрів, гранатомети, стріляв із танків і ПТРК.

«Вони відбувалися майже во всій лінії дотику – від Станиці Луганської до Широкиного. Загалом російські та підконтрольні Росії незаконні збройні формування вели вогонь в районі 30 українських населених пунктів… Головним об’єктом атаки стало мирне населення. Це воєнний злочин і відверта провокація, про ймовірність якої ми неодноразово попереджали, як про можливий сценарій ескалації», – наголосив міністр.

Внаслідок обстрілів, за словами Резнікова, були поранені троє українських військових, у ще одного – бойова травма (при цьому штаб ООС заявляв про одного пораненого і одного травмованого бійця). Також внаслідок вчорашніх обстрілів у трьох цивільних жителів – контузія, двоє – поранені.

Як відомо, 17 лютого окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Як повідомлялося, бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію. Також слідчі Служби безпеки України відкрили справу через обстріл дитсадка та школи на Донбасі.

До слова, проросійські бойовики на Донбасі звинуватили українську армію в загостренні.

Також Резніков озвучив причину загострення на Донбасі.

Міністр оборони вважає, що російські найманці на Донбасі активізувалися перед Радбезом ООН.

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