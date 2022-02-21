Росія намагається створити привід для вторгнення в Україну

Українські війська не обстрілюють російську територію, підкреслив секретар РНБО

Російська Федерація постійно намагається спровокувати Збройні сили на масштабну відповідь, щоб створити привід для вторгнення. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.

Коментуючи інформацію російських ЗМІ, що нібито з України знову обстріляли російську територію, Данілов зазначив: «Ми цілком усвідомлюємо, що відбувається. У президента це питання на контролі. Стосовно казус-беллі? (провокації для створення приводу для нападу – ред.) то звичайно це їхнє завдання, яке вони поставили давно. Але наші військові можуть відкривати вогонь у відповідь лише у разі якщо є загроза життю нашим військовим».

Також він наголосив, що жодних обстрілів російської території українські Збройні сили не ведуть. «Вони можуть фантазувати скільки завгодно, робити все що завгодно. Ми до цього готові. Більше того, до цього готовий світ. Росії не вдасться спровокувати нас на активні дії», – сказав секретар РНБО.

Також він додав, що за жодних обставин українські військові не будуть спрямовувати свій вогонь на цивільних на окупованих територіях: «Ми не можемо вести військові дії проти частини нашого населення».

Також Данілов закликав усіх в Україні зберігати спокій, усвідомлюючи, що Росія веде проти усіх інформаційну кампанію і вона відбувається щоденно.

«Велике прохання до всіх зберігати максимальний спокій», – підсумував він.

До слова, сьогодні ФСБ заявила про підрив прикордонного пункту у Ростовській області. Російські ЗМІ оприлюднили відео «прикордонного пункту» ФСБ, який більше схожий на сарай серед лісу.

Нагадаємо, журналіст назвав імена офіцерів російської розвідки, які готують спецоперацію проти України. Він наголосив, що найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію, щоб звинуватити українських військових у геноциді.

Тим часом міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Наразі Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Додамо, що американський супутник зафіксував путінську армію за 15 км від кордону з Україною. Російські війська не збираються залишати позиції біля українських кордонів.

21 лютого Путін терміново скликає Радбез РФ.

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