Росія не взяла участь у позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи

Україна ще раз підтвердила свою готовність до невідкладного обговорення в рамках ТГК безпекової ситуації та шляхів її деескалації

Тристороння контактна група мала обговорити безпекову ситуацію

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомляє, що Російська Федерація знову не взяла участь у позачерговому засіданні ТКГ, скликаному на 11 годину 19 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ з метою термінового обговорення безпекової ситуації. Про це ТГК інформувала у своєму telegram-каналі.

Така позиція Російської Федерації викликає подив, адже політичні радники лідерів країн «Нормандського формату» у спільній заяві 26 січня 2022 року підтримали безумовне дотримання режиму припинення вогню та повну відданість заходам із посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, незважаючи на розбіжності щодо інших питань імплементації Мінських домовленостей, вважають члени української делегації у ТГК.

«Вважаємо, що неучасть Російської Федерації свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації, а блокування роботи ТКГ ставить під сумнів щирість заяв керівництва Російської Федерації про відданість виконанню Мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України», – ідеться у повідомленні.

Деградація безпеки вздовж усієї лінії розмежування та провокаційні заяви та дії на непідконтрольних територіях викликають суттєву стурбованість української сторони.

«Така ескалація відбувається під час Мюнхенської конференції, коли увагу усієї світової спільноти сконцентровано на питаннях безпеки у Східній Європі», – сказано у повідомленні.

Під час консультацій із Координатором ОБСЄ в ТКГ українська сторона заявила про відсутність будь-яких планів щодо проведення наступальної операції. Також Україна ще раз підтвердила свою готовність до невідкладного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи безпекової ситуації та шляхів її деескалації.

Раніше українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила, що, на жаль, позачергове засідання ТКГ, скликане на 18 годину 18 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ, не відбулося через відмову російської сторони.

26 січня, відбулось перше в 2022 році засідання Тристоронньої контактної групи. Під час засідання ТКГ представник Російської Федерації в ТКГ Борис Гризлов, відповідаючи на питання української сторони та коментуючи проект звернення депутатів КПРФ до президента Росії Володимира Путіна про визнання самопроголошених Донецькою та Луганською народних республік, зазначив, що це лише звернення 11 депутатів, навіть не фракції, а Російська Федерація підкреслює відданість Мінським Угодам в цілому.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в суботу, 19 лютого, вдень прилетів до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки і проведе переговори з партнерами.

Враховуючи загострення на Донбасі, у НАТО вирішили підвищити рівень готовності військових. Про це повідомляють джерела німецького Dpa та Міноборони Німеччини.

Читайте також:



