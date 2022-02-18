Росія відмовилась від переговорів щодо Донбасу

РФ зірвала екстрене засідання ТКГ

Член української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що підконтрольні РФ представники окупаційних адміністрацій відмовилися провести позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі.

У коментарі Суспільному Гармаш сказав, що на ресурсах окупаційних адміністрацій опубліковано заяву так званої міністерки закордонних справ «ДНР» Наталії Ніканорової про те, що проводити позачергове засідання ТКГ немає сенсу. За словами Гармаша, зранку українська делегація чекала на іншу відповідь.

В українській делегації в ТКГ пізніше повідомили, що засідання 18 лютого не відбудеться через відмову російської сторони.

На тлі стягування російських військ до кордону України бойовики різко збільшили кількість обстрілів на Донбасі.

Експерти оприлюднили список російських ЗМІ, які жахають фейками про події на сході України.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом в окупованому Донецьку 18 лютого було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах.

Також на окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Тим часом США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

Сьогодні ситуація на сході України залишається напруженою. Російські бойовики продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини і Луганщини. Зокрема, 18 лютого окупанти обстріляли контрольний пункт Щастя.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Додамо, що Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

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