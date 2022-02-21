Російські окупанти пошкодили понад сотню будинків за чотири дні

Біля лінії розмежування зазнали руйнувань 104 домоволодіння мирного населення

Поблизу лінії розмежування на сході України за останні чотири дні окупанти обстрілами пошкодили 104 домоволодіння мирних жителів. Про це у Facebook повідомив керівник Гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін.

«З початку ескалації бойових дій, протягом останніх чотирьох днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири особи дістали контузії та мінно-вибухові поранення», – написав Каплін.

Він також повідомив, що за минулу ніч (на 20 лютого) та неділю в ході обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування було пошкоджено 22 будинки мирних мешканців: у Новогнатівці – 14, Побєді – чотири, а також по одному будинку в населених пунктах Славне, Південне, Малинове, Луганське.

Як повідомлялося, 20 лютого збройні формування Російської Федерації 74 рази порушили режим припинення вогню, зокрема 68 – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, 20 лютого бойовики самі обстрілювали Луганськ. Оприлюднене відео провокацій.

Також окупанти знищили вантажівку українських військових (відео).

До слова, на Сході під обстріл окупантів потрапили волонтери гуманітарної місії.

Як відомо, бойовики розташовують артилерію серед житлових будинків – Міноборони. Також контрольно-пропускний пункт «Щастя» закрили через обстріли окупантів.

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