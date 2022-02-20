Тим, хто залишилися на окупованих територіях, приходять СМС із закликом «захистити» самопроголошені республіки

У «ЛДНР» окупанти оголосили насильницьку мобілізацію

Російські ЗМІ публікують відео із мобілізаційних пунктів у Луганську. На кадрах чоловіки отримують форму та іншу амуніцію.

Раніше стало відомо, що у «ЛДНР» окупанти оголосили насильницьку мобілізацію. Тим, хто залишилися на окупованих територіях, приходять СМС із закликом «захистити» самопроголошені республіки, крім цього чоловіків насильно затягують у мобілізаційні пункти.

Зазначається, що абонентам, які перебувають на території окупованого Донецька, стали приходити СМС, у яких стверджується, що Україна нібито збирається «напасти», у зв'язку з чим закликають чоловіків захистити «батьківщину».

Раніше український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що у «ДНР» почалася примусова мобілізація.

Також в окупованих районах Луганської та Донецької областей активізувалися дії бойовиків із залучення місцевого населення до лав незаконних збройних формувань. Про це повідомляють ЗМІ бойовиків, також інформація підтверджується користувачами соціальних мереж.

Напередодні путінські «миротворці» заговорили про введення на Донбас.

Зауважимо, бойовики на Донбасі пошкодили насосну станцію: без води – майже 50 міст і сіл.

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