Рятувальники витягли з Дніпра рибалку і трьох поліцейських

Три співробітники Національної поліції, які перші прибули до місця намагалися врятувати рибалку, однак самі провалилися під кригу

На жаль, рибалка помер в автомобілі екстреної медичної допомоги

У Дніпрі надзвичайникам довелося витягати з річки рибалку, котрий провалився під кригу, трьох поліцейських, які взялися його діставати та чоловіка, що намагався рятувати з води вже правоохоронців. Про це повідомляє ДСНС України.

Подія трапилася на вулиці Набережна Перемоги. Тут чоловік під час риболовлі на річці Дніпро провалився під лід.

«Три співробітники Національної поліції, які перші прибули до місця намагалися врятувати рибалку, однак самі провалилися під кригу (1 поліцейський – на відстані близько 70 метрів від берега, 2 поліцейських – на відстані близько 40 метрів від берега)», – ідеться у повідомленні рятувальників.

Також провалився під кригу на відстані близько 40 метрів місцевий мешканець, який намагався допомогти співробітникам Національної поліції.

Відтак, надзвичайники врятували 5 осіб. На жаль, рибалка помер в автомобілі екстреної медичної допомоги.

До місця події було направлено 13 чоловік особового складу та 5 одиниці техніки.

Раніше крижина, на якій перебували 8 рибалок, відкололася та попливла Дніпром. Люди перебували за 200 метрів від берега. Подія трапилася в районі села Жовнино, що Золотоніському районі Черкаської області.

у Черкаській області в акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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