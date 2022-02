США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну

«Це найбільша мобілізація сил у Європі з часів Другої світової війни», – наголосив Карпентер

Москва, попри заяви про відведення військ, лише нарощує військову присутність біля України. Наразі біля українських кордонів перебуває близько 190 тисяч російських військових, повідомляє U.S. Mission to the OSCE.

Як заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, наразі кількість російських військових навколо України може сягати – від 169 до 190 тисяч.

Мовиться про тих військових, які розташувались в окупованому Криму, біля українського кордону з боку Росії, а також на білоруській території. Також у цю кількість потрапили бійці Росгвардії та «підрозділи проросійських військ» на Сході України.

«Це найбільша мобілізація сил у Європі з часів Другої світової війни», – наголосив Карпентер.

Представник США нагадав, що станом на кінець січня 2022 року кількість російських військових оцінювали у 100 тисяч. А нещодавно президент Джо Байден назвав іншу цифру – 150 тисяч.

«Замість того, щоб забезпечити прозорість і зайнятися зниженням ризику, Росія вирішила надавати дезінформацію, заперечувати й обманювати. Вона цинічно намагається зобразити Україну, НАТО та США як агресорів, водночас розташовуючи масовані ударні сили, погрожуючи вторгненням до свого сусіда», – зазначив представник США.

Майкл Карпентер зауважив, що Росія може створити привід задля вторгнення в Україну. У США є звіти з багатьох джерел щодо того, як Росія намагається сфабрикувати провокацію.

Сьогодні ситуація на сході України залишається напруженою. Російські бойовики продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини і Луганщини. Зокрема, 18 лютого окупанти обстріляли контрольний пункт Щастя.

Тим часом в окупованому Донецьку запрацювала сирена. Люди панікують.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії, через, нібито, підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

МЗС відреагував на повідомлення про «наступальні операції» на Донбасі.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

