Стало відоме ім'я другого загиблого військового на Донбасі

Від поранень під час мінометного обстрілу помер 34-річний боєць

На Донбасі 19 лютого загинули двоє українських військових. Один з них – це Денис Кононенко з Вінниччини. Йому було всього 34 роки. Про це написав голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Facebook.

Кононенко був родом із Тульчина. Військовий був водієм мотопіхотної роти. Зазнав поранення о 12:40 під час мінометного обстрілу бойовиків. Врятувати його вже не змогли.

«Сьогодні о 12:40 під час мінометного обстрілу у зоні проведення Операції Об’єднаних сил водій мотопіхотної роти 34-річний Денис Кононенко отримав осколкові поранення, які виявились несумісні із життям. Народився 30 червня 1987 року. Був призваний 3 червня 2020 року Тульчинським районним військкоматом Вінницької області», – йдеться у повідомленні Тульчинської міської територіальної громади

У Тульчині залишились батьки та син 2008 року народження.

Крім Кононенка, окупанти 19 лютого також вбили українського розвідника Антона Сидорова. Він був капітаном 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Сидоров зазнав осколкового поранення біля Миронівського.

В чоловіка теж залишились діти: троє доньок, найменшій з яких всього рік.

Нагадаємо, сьогодні бойовики обстріляли з важкої зброї свої позиції на Донбасі.

Також російські бойовики обстріляли Щастя (фото, відео). Крім того, журналісти та нардепи потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.