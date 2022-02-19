  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Луганську прогримів потужний вибух (відео)

    Від пожежі над містом стоїть заграва - У Луганську прогримів потужний вибух (відео)
    Від пожежі над містом стоїть заграва
    скріншот із відео

    Згідно з повідомлення, начебто горить газопровід

    Окупанти повідомили про сильний вибух в окупованому Луганську. На опублікованих у соцмережах кадрах видно заграву на все місто. Про це повідомляє Telegram-канал окупантів «ЛуганскИформЦентр».

    Очевидці у соцмережах повідомляють, що після вибуху спалахнула пожежа.

    На опублікованих у соцмережах відео видно яскраво-жовту заграву в нічному небі, що висвітлила місто.

    Як повідомили у підприємстві «ЛуганськГаз», приблизно о 23:10 почали надходити дзвінки про велике загоряння на газопроводі в районі Малої Вергунки.

    На місце події виїхали аварійні бригади.

    Теги: пожежа вибух окупанти Луганськ місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Луганську прогримів потужний вибух (відео)