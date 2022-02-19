У Львові вітчим зламав семирічному хлопчикові череп і щелепу

Чоловік по-звірячому побив дитину

У Львові 25-річний чоловік жорстоко побив свого семирічного пасинка уночі 18 лютого. У хлопчика діагностували важкі травми голови, щелепи, а також множинні гематоми.

Дитина в реанімації, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

«Як розповіли лікарі, до них звернулася місцева мешканка з семирічним сином. Попередньо медики діагностували у хлопчика перелом склепіння та основи черепа, щелепи, а також множинні гематоми. З'ясувалося, що важких травм дитині завдав вітчим, 25-річний житель Львівського району», – розповіли в поліції.

З'ясувалося, чоловік неодноразово бив дитину. Проте жодних звернень від матері, сусідів чи вчителів школи, де навчався хлопчик, не надходило.

Поліцейські затримали зловмисника, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до восьми років за ґратами.

Нагадаємо, раніше на Донеччині чоловік убив трирічного малюка.

Нещодавно на Львівщині батько побив сина, бо той не хотів йти до церкви.

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