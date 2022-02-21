У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
Родичі загиблих долучилися до богослужіння
У кафедральному Михайлівському соборі Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря відслужили панахиду за загиблими вісім років тому учасниками Революції Гідності. До богослужіння долучилися родичі Героїв Небесної Сотні, повідомляє «Укрінформ».
Раніше у неділю біля храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві відбувся церемоніал вшанування пам’яті загиблих. У ході заходу також пройшла панахида за полеглими.
У неділю, 20 лютого, в Україні громадяни шанують День Героїв Небесної Сотні. У 2014 році цього дня загинуло найбільше учасників Майдану – 47 людей. Зранку президент з дружиною встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.
Нагадаємо, у Києві підготували заходи, щоби вшанувати цей важливий день для всіх українців.
Раніше у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська також вшанували подвиг учасників революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні.