Україна сподівається на подальшу підтримку США – Зеленський у Мюнхені

Президент України зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Харріс

Україна сподівається на подальшу підтримку Сполучених Штатів Америки на тлі агресії з боку Росії. Про це 19 лютого під час зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Харріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив президент України Володимир Зеленський. Захід у YouTube транслював телеканал «Україна 24».

«Нам необхідні зараз конкретні кроки, конкретна підтримка. Ми отримуємо підтримку від вас у питаннях оборони для Збройних сил. І ми готові це обговорювати і продовжувати цей діалог, тому що ми дуже зацікавлені в цьому. Коли я говорю «ми», я маю на увазі виду не лише Україну, тому що наша сильна армія захищає Європу і ми всі хочемо бути єдиними, хочемо дивитися у мирне майбутнє разом», – сказав Зеленський.

«Я не знаю, що хоче президент Російської Федерації, тому пропоную зустрітися». Таку заяву під час Мюнхенської безпекової конференції зробив президент України Володимир Зеленський.

Також Зеленський пожартував про кібератаку РФ у Мюнхені.

«Росії тут немає, але вона тут», – сказав президент, коли перестали працювати його навушники з перекладом.

Також Володимир Зеленський заявив, що ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму.

«З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Безуспішно. Україна робить це вчетверте. Але і Україна, і я – робимо це востаннє», – сказав Зеленський 19 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, якщо консультації щодо Будапештського меморандуму не відбудуться або не дадуть бажаного результату, то Україна вважатиме, що він не працює і усі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів.

Нагадаємо, президента України Володимира Зеленського вітали стоячи і гучними оплесками на Мюнхенській безпековій конференції.

Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.

Зазначимо, 18 лютого президент США Джо Байден вдруге виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. За словами Байдена, Путін справді готується напасти на Україну. Президент США має підстави так думати.

Враховуючи загострення на Донбасі, у НАТО вирішили підвищити рівень готовності військових. Про це повідомляють джерела німецького Dpa та Міноборони Німеччини.

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