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    Події в Україні

    У бік Херсонщини з Криму рухаються колони військових РФ – голова Меджлісу

    Також переміщують реактивні системи залпового вогню - У бік Херсонщини з Криму рухаються колони військових РФ – голова Меджлісу
    Також переміщують реактивні системи залпового вогню
    фото з відкритих джерел

    До адміністративної межі з Херсонською областю прямують російські війська

    В окупованому Криму у бік адміністративної межі з Херсонською областю рухаються колони російських військових. Про це у Facebook повідомив український кримськотатарський політик і громадський діяч та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

    «У степовому Криму в сторону адміністративної межі з Херсонською областю слідують колони російської військової техніки», – йдеться у повідомленні у соціальній мережі.

    Серед російської військової техніки – реактивні системи залпового вогню.

    Нагадаємо, НАТО заявляє, що продовження навчань РФ і Білорусі – свідчення підготовки до вторгнення.

    Згідно з непідтвердженими даними розвідки США, 75% бойових підрозділів РФ готові до наступу.

    Також ЗМІ повідомляють, що російське командування отримало наказ про напад на Україну.

    Водночас міністр оборони України заявляє, що сьогодні жодного ударного угрупування РФ на кордоні немає – Резніков.

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    Теги: Крим Росія Рефат Чубаров напад
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    У бік Херсонщини з Криму рухаються колони військових РФ – голова Меджлісу